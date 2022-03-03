Mercedes останнім з "європейців" зупиняє експорт та виробництво до РФ

Німецький автовиробник Mercedes-Benz Group AG призупиняє експорт та виробництво автомобілів до РФ, повідомляє MarketWatch, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Mercedes-Benz призупинить експорт легкових автомобілів та фургонів до Росії, а також місцеве виробництво в Росії до особливого розпорядження", - пише видання з посиланням на повідомлення компанії.

Згідно з повідомленням MarketWatch, компанія стала останнім європейським автовиробником, який заявив про припинення бізнес-операцій у РФ у зв'язку із бойовими діями на території України.

Daimler Truck Holding AG, яка була виділена з Mercedes-Benz у грудні минулого року, раніше цього тижня також заявила, що припинить діяльність у Росії та перегляне перспективи спільного підприємства з "КАМАЗом" у Набережних Човнах.