Гроші за вакцинацію дозволили витрачати на продукти

Гроші за вакцинацію дозволили витрачати на продукти
Фото: Facebook

Українцям дозволили витрачати гроші програми "е-Підтримка" на будь-які товари – всі обмеження знято з 2 березня, повідомляє UBR.

Гроші за вакцинацію у рамках програми "е-Підтримка" дозволили витрачати на будь-які продукти чи товари. Усі обмеження 2 березня було знято. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Гроші тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари. У програми вже немає обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або допомогти", – написав глава Мінцифри.

Він нагадав, що "ковидну" тисячу можна надіслати на допомогу Збройним силам України. За шість днів війни українці перевели вже 1,5 млрд. грн.

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