У Чернігові після обстрілів спалахнула нафтобаза

У Чернігові на території ДП "Комбінат Астра" під час обстрілу окупантів сталося потрапляння снаряда до нафтобази. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що близько 08:10 на вул. Чудинова снаряд потрапив у нафтобазу, унаслідок чого стався спалах резервуарної групи загальною ємністю 5 тис. м куб. дизельного палива.

фото ДСНС України

Наразі чорний дим від пожежі видно по всьому місту.

"Інформація про жертв та постраждалих уточнюється", - пише прес-служба.

Від ДСНС до гасіння пожежі залучено 25 осіб та 9 одиниць техніки.