Вартість газу у Європі перевищила $2300 за 1 тис. куб. м

Вартість газу в Європі під час сьогоднішніх торгів перевищила $2300 за 1000 куб. м. та оновила історичний максимум, випливає з даних біржі ICE.

На відкритті сьогоднішніх торгів квітневий ф'ючерс на газ на нідерландському хабі TTF коштував 180 євро за МВт/год або близько $2127 за 1000 куб. м. за поточним курсом. До 10:29 його ціна досягла історично рекордних 198,56 євро за МВт/год або приблизно $2346 за 1000 куб. м.

На 10:35 ціна на газ опустилася до 195,9 євро за МВт/год, або $2315 за 1000 куб. м. Таким чином, на початку дня ф'ючерс подорожчав на понад 18%.

Вчора на максимумі вартість газу в Європі сягала 194,7 євро за МВт/год, або $2300,5 за 1000 куб. м. Таким чином, ціна на ф'ючерс оновлює рекорд другий день поспіль.