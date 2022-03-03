Ярославський продає Kaiser. Гроші підуть на відновлення Харкова

Ярославський продає Kaiser. Гроші підуть на відновлення Харкова

Власник та президент DCH Олександр Ярославський заявив, що запускає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відбудову зруйнованого міста стануть гроші від продажу яхти Kaiser, повідомляє РБК-Україна.

Кaiser – 60-метрове судно виготовила німецька компанія Abeking&Rasmussen. У шістьох кабінах можна розмістити 12 гостей, також передбачено місце для 15 членів команди.

Раніше Ярославський виділив 25 млн. гривень на забезпечення лікарень Харкова всім необхідним. У своєму зверненні до харків'ян він також пообіцяв відновити місто.

"Не просто піднімемо все з руїн, а зробимо набагато більше - на заздрість усьому світу. Для цього я не пошкодую ні сил, ні грошей. Зараз DCH робить все можливе, щоб допомогти містам, де є наші підприємства, і Харків – наш пріоритет" , – зазначив він.
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