Ярославський продає Kaiser. Гроші підуть на відновлення Харкова
Власник та президент DCH Олександр Ярославський заявив, що запускає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відбудову зруйнованого міста стануть гроші від продажу яхти Kaiser, повідомляє РБК-Україна.
Кaiser – 60-метрове судно виготовила німецька компанія Abeking&Rasmussen. У шістьох кабінах можна розмістити 12 гостей, також передбачено місце для 15 членів команди.
Раніше Ярославський виділив 25 млн. гривень на забезпечення лікарень Харкова всім необхідним. У своєму зверненні до харків'ян він також пообіцяв відновити місто.
"Не просто піднімемо все з руїн, а зробимо набагато більше - на заздрість усьому світу. Для цього я не пошкодую ні сил, ні грошей. Зараз DCH робить все можливе, щоб допомогти містам, де є наші підприємства, і Харків – наш пріоритет" , – зазначив він.