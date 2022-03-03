Ярославський продає Kaiser. Гроші підуть на відновлення Харкова

Власник та президент DCH Олександр Ярославський заявив, що запускає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відбудову зруйнованого міста стануть гроші від продажу яхти Kaiser, повідомляє РБК-Україна.

Кaiser – 60-метрове судно виготовила німецька компанія Abeking&Rasmussen. У шістьох кабінах можна розмістити 12 гостей, також передбачено місце для 15 членів команди.

Раніше Ярославський виділив 25 млн. гривень на забезпечення лікарень Харкова всім необхідним. У своєму зверненні до харків'ян він також пообіцяв відновити місто.