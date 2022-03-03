Кулеба – світовій спільноті: закрийте небо негайно

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до міжнародної спільноти з проханням допомогти Україні захистити себе від російської агресії.﻿ Про він повідомив у себе у Twitter.

Голова МЗС закликав терміново закрити небо над Україною.

"Це справжня народна війна за Україну. У Путіна немає шансів перемогти в ній. На цьому фото мирні жителі блокують російських окупантів в Енергодарі вчора. Це одне з сотень подібних фото і відео. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захистити себе. Особливо в повітрі. Терміново закрийте небо" , - написав він.