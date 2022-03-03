У Болгарії затримали генерала за шпигунство на користь РФ

У Болгарії затримали генерала запасу за шпигунство на користь Росії, повідомляє Укрінформ.

Бригадному генералу запасу Валентину Цанкову висунули обвинувачення у шпигуванні на користь Росії з 2016 року. Він перебуває під вартою.

Крім того, МЗС Болгарії оголосило двох російських дипломатів персонами нон грата.

Зазначається, що Цанков у минулому обіймав посаду директора управління Міністерства оборони, військовим аташе в Лондоні з 2003 по 2007 рік і у Вашингтоні з 2007 по 2011 рік. Він також працював радником при НАТО і в колишнього міністра оборони Ангела Найденова.

Дипломатична кар'єра Цанкова завершилася після того, як з'ясувалося, що він працював на комуністичні спецслужби. Потім Цанкова відкликали з посольства у Вашингтоні. Тепер він активіст громадської Асоціації Сухопутних військ і відомий своїми проросійськими поглядами.

За останні два роки із Софії вислали дев'ять російських дипломатів через шпигунську діяльність.