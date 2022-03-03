Як отримати пенсію та грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

Усі пенсії будуть гарантовано виплачені. Але, залежно від стану бойових дій, можуть бути перенесені дати виплат, повідомляє Дзеркало тижня.

Укрпошта оприлюднила правила пенсійних виплат за умов воєнного стану. Відповідне роз'яснення є у розпорядженні редакції.

Якщо ви отримували пенсії та субсидії через Укрпошту, не виїжджали і знаходитесь на своєму постійному місці проживання – будь ласка, чекайте на свою пенсію, соціальну виплату або субсидію вдома, або можете забрати її у відділенні згідно з звичайним графіком виплат від Укрпошти.

Залежно стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, але виплати обов'язково будуть. Перевірити роботу відділень Укрпошти у вашому регіоні можна за посиланням .

Якщо ви поїхали з місця фактичного проживання, ви можете отримати свої виплати таким чином:

1. Зателефонуйте:

до Контакт-центру Укрпошти за телефоном 0 800 300 545 та виберіть кнопку 2 – розділ "Пенсії, соціальні виплати та субсидії" (всі дзвінки безкоштовні);

до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, розміщеними за посиланням , або передайте інформацію через електронний кабінет.

2. Повідомте про необхідність отримання пенсії, допомоги за іншою адресою та передайте наступну інформацію:

прізвище, ім'я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;

адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022;

паспортні дані (серія та номер паспорта);

номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;

спосіб отримання виплати (на відділення або на домашню адресу)

нова адреса доставки: індекс відділення Укрпошти або адреса тимчасового проживання;

Якщо ви отримуєте пенсію або допомогу поштовим переказом, повідомте оператора додатково код переказу, отриманий у смс-повідомленні.

Ваші кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом кількох днів.

Якщо ви поки що не визначилися з місцем отримання виплати та хочете її отримати на будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ, повідомте про це оператора.