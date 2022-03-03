Данилов: Українські війська вийшли на кордон із Росією у Сумській області

Прикордонники 5 прикордонного загону передової групи та підрозділи Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

"Військовослужбовці Державної прикордонної служби України чудово виконують завдання щодо нещадного знищення російських окупантів на території України" , - резюмував він.

Також Олексій Данилов підкреслив, що кожною своєю дією Росія наближається до низки підсудних Гаазького трибуналу.

За словами секретаря РНБО, найгарячішим напрямком для російських військ сьогодні буде Одеса.