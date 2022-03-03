Данилов: Українські війська вийшли на кордон із Росією у Сумській області
Прикордонники 5 прикордонного загону передової групи та підрозділи Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.
"Військовослужбовці Державної прикордонної служби України чудово виконують завдання щодо нещадного знищення російських окупантів на території України", - резюмував він.
Також Олексій Данилов підкреслив, що кожною своєю дією Росія наближається до низки підсудних Гаазького трибуналу.
За словами секретаря РНБО, найгарячішим напрямком для російських військ сьогодні буде Одеса.
"Найгарячіший напрямок доби – одеський. Але й тут, як і по всій Україні, на окупанта чекають не з квітами, а з вогнем, барикадами та коктейлем "Опір". Одеса – це Україна!", - наголошує Данилов.