ЄК: Євросоюз направить 500 млн євро на допомогу Україні

ЄК: Євросоюз направить 500 млн євро на допомогу Україні

Європейська комісія прийняла рішення направити Україні щонайменше 500 млн євро на гуманітарну допомогу. Кошти будуть виділені з бюджету ЄС. ﻿Про це, з посиланням на повідомлення глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Ми направимо не менше 500 мільйонів євро з бюджету ЄС на гуманітарну допомогу. Буде виділено ще більше", - написала вона.

Також фон дер Ляйєн повідомила, що ЄС створює гуманітарний хаб для України в Румунії.

"Спасибі, що направляєте допомогу, отриману з усієї Європи, на пункти перетину кордону в напрямку України", - додала вона.
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