Зеленський: окупанти нічого не змогли зробити на землі

Ракетно-бомбові удари Росії по українських містах – це визнання, що окупанти не змогли зробити нічого суттєвого на землі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у четвер вранці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Всі лінії нашої оборони – збережені. На жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху. Вони пригнічені. Вони приречені. Київ вистояв цю ніч і черговий ракетно-бомбовий удар. Спрацювала наша протиповітряна оборона. Херсон, Ізюм – всі інші міста, по яким вони били з повітря, нічого їм не віддали", – сказав Зеленський.

Він додав, що Чернігів, Суми та Миколаїв також утримують оборону.

"Одеса. Вони хочуть зруйнувати Одесу. Але побачать лише дно Чорного моря. Мішенню Росії став Успенський собор у Харкові. Одна з найдавніших православних пам'яток міста. Під час війни собор – це укриття для харків'ян. Святе місце. Тепер – побите війною", – наголосив президент.

Зеленський заявив, що Україна "відновить кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто" .

"І говоримо Росії: вчіть слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте все, що зробили проти України. У повному обсязі. А загиблих – не забудемо. Ми – разом із Богом", – сказав він.

Також президент заявив, що в Україні, незважаючи на війну, буде забезпечено виплату проіндексованих з 1 березня на 14% пенсій, гроші вже пішли у банки.

"Незважаючи на війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це має бути згідно із законом. З першого березня пенсії для українців проіндексовані на 14 відсотків. Гроші вже пішли в банки", – заявив Зеленський у відеозверненні в четвер уранці.

Крім того, він заявив, що уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для українців, що втратили роботу, в рамках якої вони отримають по 6500 грн без жодних умов.