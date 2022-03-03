Зеленський: окупанти нічого не змогли зробити на землі
Ракетно-бомбові удари Росії по українських містах – це визнання, що окупанти не змогли зробити нічого суттєвого на землі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у четвер вранці, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Всі лінії нашої оборони – збережені. На жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху. Вони пригнічені. Вони приречені. Київ вистояв цю ніч і черговий ракетно-бомбовий удар. Спрацювала наша протиповітряна оборона. Херсон, Ізюм – всі інші міста, по яким вони били з повітря, нічого їм не віддали", – сказав Зеленський.
Він додав, що Чернігів, Суми та Миколаїв також утримують оборону.
"Одеса. Вони хочуть зруйнувати Одесу. Але побачать лише дно Чорного моря. Мішенню Росії став Успенський собор у Харкові. Одна з найдавніших православних пам'яток міста. Під час війни собор – це укриття для харків'ян. Святе місце. Тепер – побите війною", – наголосив президент.
Зеленський заявив, що Україна
"відновить кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто" .
"І говоримо Росії: вчіть слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте все, що зробили проти України. У повному обсязі. А загиблих – не забудемо. Ми – разом із Богом", – сказав він.
Також президент заявив, що в Україні, незважаючи на війну, буде забезпечено виплату проіндексованих з 1 березня на 14% пенсій, гроші вже пішли у банки.
"Незважаючи на війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це має бути згідно із законом. З першого березня пенсії для українців проіндексовані на 14 відсотків. Гроші вже пішли в банки", – заявив Зеленський у відеозверненні в четвер уранці.
Крім того, він заявив, що уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для українців, що втратили роботу, в рамках якої вони отримають по 6500 грн без жодних умов.
"Уряд вже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які пропустили можливість працювати… Кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен наш громадянин, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по шість з половиною тисяч гривень без жодних умов", – сказав президент.