Перемовини: росіяни розділили свої вимоги на три частини

Помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що блок "російських пропозицій" на переговорах з Україною складається з військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної частин.﻿ Про це, посилаючись на заяви Мединського та Пєскова російським державним ЗМІ, повідомляє Українська правда.

"Блок російських пропозицій на переговорах з Україною складається із 3 частин – військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної", – заявив Мединський.

За його словами, російсько-українські переговори очікуються о 14.00 (за Києвом – ред.), чекають на українську делегацію.

Мединський каже, що переговори відбудуться у Брестській області.