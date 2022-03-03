Перемовини: росіяни розділили свої вимоги на три частини
Помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що блок "російських пропозицій" на переговорах з Україною складається з військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної частин. Про це, посилаючись на заяви Мединського та Пєскова російським державним ЗМІ, повідомляє Українська правда.
"Блок російських пропозицій на переговорах з Україною складається із 3 частин – військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної", – заявив Мединський.
За його словами, російсько-українські переговори очікуються о 14.00 (за Києвом – ред.), чекають на українську делегацію.
Мединський каже, що переговори відбудуться у Брестській області.
Тим часом, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль має підстави вважати, що
"українська делегація затягує переговори".