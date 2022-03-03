Українцям, що втратили роботу, виплатять по 6500 грн без жодних умов

Українцям, що втратили роботу, виплатять по 6500 грн без жодних умов
Фото: Pixabay

За словами президента України, гроші отримають наймані працівники, ФОП та всі громадяни, які втратили можливість працювати через вторгнення Росії, повідомляє UBR.

Громадяни України, зокрема фізособи-підприємці, які залишилися без роботи через агресію РФ, отримають по 6500 грн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у ході звернення до громадян.

"Кожен найманий працівник, кожен ФОП, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по шість із половиною тисяч гривень без жодних умов", - зазначив президент.
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