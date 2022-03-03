Українцям, що втратили роботу, виплатять по 6500 грн без жодних умов

За словами президента України, гроші отримають наймані працівники, ФОП та всі громадяни, які втратили можливість працювати через вторгнення Росії, повідомляє UBR.

Громадяни України, зокрема фізособи-підприємці, які залишилися без роботи через агресію РФ, отримають по 6500 грн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у ході звернення до громадян.