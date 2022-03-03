Українцям, що втратили роботу, виплатять по 6500 грн без жодних умов
За словами президента України, гроші отримають наймані працівники, ФОП та всі громадяни, які втратили можливість працювати через вторгнення Росії, повідомляє UBR.
Громадяни України, зокрема фізособи-підприємці, які залишилися без роботи через агресію РФ, отримають по 6500 грн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у ході звернення до громадян.
"Кожен найманий працівник, кожен ФОП, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по шість із половиною тисяч гривень без жодних умов", - зазначив президент.