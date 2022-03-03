Україна виплатила купон з єврооблігацій. Про це повідомив у facebook заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді, екс-заступник голови Національного банку Владислав Рашкован, передають Українські Новини, повідомляє Українські Новини.

"Ми виконуємо свої боргові зобов'язання в повному обсязі. 1 березня 2022 року відбувся купонний платіж по єврооблігаціях з погашенням у вересні 2022 року", - процитував Рашкован міністра фінансів Сергія Марченка.

При цьому сума виплати не уточнюється.

У міністерстві фінансів запевняють, що навіть за умов військової агресії Мінфін, Казначейство та НБУ забезпечують проведення всіх необхідних платежів.

На 28 лютого залишки на єдиному казначейському рахунку склали 33 млрд. гривень, що достатньо для поточних виплат.