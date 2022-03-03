Держприкордонслужба: війська РФ стріляють у цивільні судна

Російські війська 2 березня вбили громадянина Бангладеш на судні "Banglar Samriddhi", яке знаходилося на рейді біля Миколаєва, а напередодні захопили в заручники суховантажне судно "HELT". Про це, посилаючись на Держприкордонслужбу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вчора росіяни вбили громадянина Бангладеш на судні Banglar Samriddhi, яке знаходилося на рейді біля Миколаєва, а напередодні захопили в заручники суховантажне судно HELT. При цьому судно HELT росіяни використовують як щит, щоб ховатися за ним від українських протикорабельних засобів, адже українці у цивільні об'єкти не стріляють" , - йдеться у повідомленні.

Вказується, що у середу через відкритий канал з безпеки судноплавства кораблі ВМФ РФ неодноразово диктували незаконні вимоги та загрози.

"Так, російський військовий корабель повідомляє заборону стоянки на зовнішньому рейді українських чорноморських портів від Дунаю до Скадовська. Причому зчитує їх назви із застарілих навігаційних карт, де ще недекомунізований Іллічівськ, замість Чорноморська, порт "Південний" ще Южний, а Залізний Порт замість тихого курортного містечка вимальовується індустріальним монстром зі своїм рейдом" , - пояснили у відомстві.

Вказується в повідомленні, що російські військові відкрито загрожують застосуванням зброї кожному цивільному судну, яке має право мирного проходу, називаючи їх терористичною загрозою.

"Прикриваючись цивільними судами, захопленими в заручники, і намагаючись використати їх живим щитом, військово-морський флот Росії намагається підступно підкрадатися до українського узбережжя. Так, за тиждень війни пірати Чорного моря захопили в заручники 4 судна, одне з яких - танкер "Афіна" під загрозами застосування зброї змусили вийти із територіальних вод Румунії – країни НАТО" , - розповіли у Держприкордонслужбі.

Крім того, наголошується, що час від часу війська РФ під час спроб обстріляти південні регіони України розстрілюють цивільні судна.

"З початку війни вони потрапили по чотирьох іноземних суднах (є вбиті та поранені). У найближчій зоні України продовжує горіти танкер "MILLENNIUM SPIRIT" з 600 тоннами дизпалива. У танкер 25 лютого потрапила російська ракета. Поранений екіпаж був евакуйований морською пошуково-рятувальною службою України. ВМФ РФ не дає можливості загасити пожежу і не допустити екологічної катастрофи через розлив пального" , - зазначено в повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що "міжнародне морське співтовариство вже сприймає російських військових моряків на рівні, а то й гірше за піратів Сомалі, а у відповідь на загрози росіяни постійно чують прокляття і традиційні побажання йти відомим курсом".