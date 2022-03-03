Україна назвала захоплення ЧАЕС ядерним тероризмом та звернулася до МАГАТЕ

Україна просить Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернутися до НАТО із вимогою закрити небо над ядерними об'єктами. А також активізувати дії щодо недопущення актів ядерного тероризму, яким є захоплення Чорнобильської АЕС та зони відчуження російськими військами.﻿ Про це, посилаючись на "Енергоатом", пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Згідно зі зверненням, Україна також наполягає на діях з боку МАГАТЕ для негайного припинення вогню та недопущення наближення окупаційних військ на відстань найближчу 30 км від АЕС.

"Факт захоплення відомою у всьому світі ЧАЕС має всі ознаки акта ядерного тероризму, скоєного стосовно ядерних об'єктів ЧАЕС та його персоналу військовими формуваннями РФ" , - йдеться у документі.

Також повідомляється, що персонал ЧАЕС вже сьому добу утримується російськими військовими без ротації, відчуває психологічний тиск і морально виснажений.