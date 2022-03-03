Porsche зупинить виробництво через нестачу українських комплектуючих

Завод Porsche у Лейпцигу призупинив складання кросоверів Porsche Macan та фастбеків та універсалів Porsche Panamera. Як повідомило видання Bild з посиланням на власне джерело в компанії, конвеєр зупинився ввечері 2 березня і простоюватиме до кінця наступного тижня, повідомляє Автоцентр.

Причиною зупинки є дефіцит комплектів електропроводки українського виробництва.

Відомо, що брак джгутів кабелів українського виробництва зазнають багато брендів концерну Volkswagen. Заводи в Дрездені та Цвіккау, які виробляють електромобілі Volkswagen, Audi та Cupra нового покоління.