Парламент Латвії підтримав надання Україні членства в НАТО
Сейм Латвії одноголосно проголосував проект рішення "Про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу", повідомляє Ділова столиця.
Ніхто не голосував проти, ніхто із депутатів не утримався.
У документі Сейм Латвійської Республіки заявляє, що Україна перед лицем військової агресії Російської Федерації та широкомасштабного вторгнення захищає своє право визначати своє майбутнє і бореться за європейські цінності. Зважаючи на те, що Україна подала заявку на повноправне членство в Європейському Союзі, Сейм Латвії:
- визнає, що необхідно використати будь-яку можливість, щоб допомогти Україні встояти у боротьбі за свій суверенітет та територіальну цілісність;
- підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС та її майбутнє повноправне членство у ЄС;
- вважає, що зараз особливо важливим є і необхідно виразити чітку підтримку мети України стати членом ЄС;
- закликає інститути ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата в члени ЄС якнайшвидше;
- закликає всі держави-члени ЄС підтримати Україну у її прагненні стати повноправним членом ЄС та підтримати надання Україні статусу кандидата у члени ЄС;
- вважає, що надання Україні статусу кандидата в члени ЄС стане важливим сигналом солідарності ЄС, що підтверджує належність України до Європи, за цінності якої вона зараз щосили героїчно бореться;
- підтверджує, що Латвія готова надати Україні широку підтримку на шляху повноправного членства в Європейському Союзі.