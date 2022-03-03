Парламент Латвії підтримав надання Україні членства в НАТО

Сейм Латвії одноголосно проголосував проект рішення "Про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу", повідомляє Ділова столиця.

Ніхто не голосував проти, ніхто із депутатів не утримався.

У документі Сейм Латвійської Республіки заявляє, що Україна перед лицем військової агресії Російської Федерації та широкомасштабного вторгнення захищає своє право визначати своє майбутнє і бореться за європейські цінності. Зважаючи на те, що Україна подала заявку на повноправне членство в Європейському Союзі, Сейм Латвії: