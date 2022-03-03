Центри екстреної медичної допомоги отримали майже мільярд гривень

Центри екстреної медичної допомоги отримали майже мільярд гривень

Національна служба здоров'я (НСЗУ) виплатила 25 центрам екстреної медичної допомоги 946,756 млн гривень за готовність надавати медичну допомогу у березні, повідомляє Українські Новини.

"Національна служба здоров'я України виплатила 25 центрам екстреної медичної допомоги 946,756 млн гривень за готовність надавати медичну допомогу у березні", - йдеться у ньому.

Згідно з повідомленням, найбільше коштів отримали такі центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

  • Дніпропетровський – 77,4 млн гривень;
  • Київський – 75,4 млн гривень;
  • Харківський – 66,7 млн гривень;
  • Львівський – понад 60 млн гривень;
  • Одеський – майже 58 млн. гривень.

Зазначається, що нині НСЗУ готується найближчим часом здійснити виплати за березень представникам первинної та спеціалізованої медичної допомоги.

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