Центри екстреної медичної допомоги отримали майже мільярд гривень

Національна служба здоров'я (НСЗУ) виплатила 25 центрам екстреної медичної допомоги 946,756 млн гривень за готовність надавати медичну допомогу у березні, повідомляє Українські Новини.

"Національна служба здоров'я України виплатила 25 центрам екстреної медичної допомоги 946,756 млн гривень за готовність надавати медичну допомогу у березні", - йдеться у ньому.

Згідно з повідомленням, найбільше коштів отримали такі центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Дніпропетровський – 77,4 млн гривень;

Київський – 75,4 млн гривень;

Харківський – 66,7 млн гривень;

Львівський – понад 60 млн гривень;

Одеський – майже 58 млн. гривень.

Зазначається, що нині НСЗУ готується найближчим часом здійснити виплати за березень представникам первинної та спеціалізованої медичної допомоги.