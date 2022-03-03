Мер: Військові РФ створюють гуманітарну катастрофу у Маріуполі

Російські військові в Маріуполі створюють гуманітарну катастрофу. У містян нема світла, води і тепла. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко.

"Вони перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла. Вони також пошкодили залізничне сполучення. Зруйнували мости, розтрощили потяги для того, щоб ми не мали можливості вивезти з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей. Вони перешкоджають постачанню продовольства, створюють нам блокаду, як в колишньому Ленінграді" , - написав мер.

Він зазначив, що військові РФ руйнують критично важливу інфраструктуру життєзабезпечення міста, у Маріуполі знову немає світла, води та тепла. Також місто постійно перебуває під обстрілами.

"Ми робимо все, щоб у найкоротший термін відновити критичну інфраструктуру міста. Працюємо з міжнародними інституціями для того, щоб створити "зелений коридор" для гуманітарної місії. Працюємо, щоб забезпечити режим тиші для відновлення електропостачання.

В той час, Маріуполь залишається під обстрілами, страждають жінки, діти та літні люди. Нас знищують як націю. Це – геноцид українського народу. Ці лицеміри прийшли "рятувати" російськомовних громадян Маріуполя та регіону. А влаштували винищення українців – маріупольців російського, українського, грецького та іншого походження" , - йдеться в повідомленні.

Також мер закликав використовувати лише офіційні джерела інформації.