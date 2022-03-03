Голова ОДА: окупанти повністю зайняли будівлю Херсонської ОДА
Очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута заявив, що окупанти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної адміністрації. Про це голова ОДА написав у своєму Telegram.
"Окупанти повністю зайняли будівлю Херсонської облдержадміністрації. Проте ми не залишили своїх обов'язків. Обладнаний мною обласний оперативний штаб продовжує працювати та вирішувати актуальні питання допомоги мешканцям області", - пише голова ОДА.
Також він повідомляє, що Херсон чекає на гуманітарну допомогу.