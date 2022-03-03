Кулеба схвалив резолюцію МАГАТЕ щодо ядерної загрози Україні

Кулеба схвалив резолюцію МАГАТЕ щодо ядерної загрози Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що схвалює резолюцію МАГАТЕ з вимогою негайного припинення всіх незаконних дій, що загрожують ядерним об'єктам України

Про це він написав у себе у Twitter.

"Я схвалюю резолюцію Ради керуючих Міжнародної агенції з атомної енергії, яка засуджує російську агресію проти України і вимагає негайного припинення всіх незаконних дій, що загрожують ядерним об'єктам України. Світ об'єднаний проти дій Росії, які загрожують Україні та всій Європі", — каже міністр.
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