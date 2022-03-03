Кулеба схвалив резолюцію МАГАТЕ щодо ядерної загрози Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що схвалює резолюцію МАГАТЕ з вимогою негайного припинення всіх незаконних дій, що загрожують ядерним об'єктам України

Про це він написав у себе у Twitter.

Вітаю резолюцію Ради Керуючих МАГАТЕ, яка засуджує агресію РФ проти України та вимагає від Росії негайно припинити всі протиправні дії, які загрожують ядерним об’єктам України. Світ об’єднаний проти дій Росії, які несуть загрозу Україні та всій Європі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022