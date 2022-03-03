Лондонська фондова біржа зупиняє торги російських компаній

Інвестори назвали російські активи "непридатними для інвестицій", повідомляє Ділова столиця.

Лондонська біржа зупинила торги акціями 27 емітентів із вагомими зв’язками з Росією, Morgan Stanley виключив їх з індексів країн, що розвиваються, адже країна тепер "не придатна до інвестицій".

Серед компаній, які виключені з торгів на біржі — En+, Сбербанк, Газпром, Лукойл і Полюс. Лондонська фондова біржа (LSE) повідомила, що їхнє виключення з торгів пов'язано з війною в Україні.

Індексний бізнес LSE, FTSE Russell, заявив, що російські акції будуть вилучені з усіх його індексів акцій після початку торгів 7 березня. Financial Times пише, що такий крок знаменує собою різкий розрив з останніми двома десятиліттями, коли Лондон став основним офшорним центром для ведення бізнесу російських компаній і олігархів.

FTSE Russell заявив, що складові російського індексу, які котируються на Московській біржі, будуть вилучені за нульовою вартістю. Будь-які російські глобальні депозитарні розписки — сертифікати, які дозволяють інвесторам робити ставки на російські акції на світових ринках — також будуть видалені з нульовою вартістю.

Крім того, за пісумками консультацій, проведених MSCI, інвестори назвали російські активи "непридатними для інвестицій" та закликали вилучити російські цінні папери з індексів Morgan Stanley для ринків, що розвиваються.