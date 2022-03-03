Путін готує обстріл білоруського Гомеля
У російському селі Попівка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, ворожі "Гради" розгорнули в бік РФ по ходу руху від українського кордону. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Цю інформацію йому надали в СБУ.
"У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї ж території – з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ. СБУ просить максимально поширити це повідомлення, щоб надати його широкому розголосу та зірвати провокацію", – написав Геращенко на своєму Телеграм-каналі.
У той же час, Телеграм-канал "Вертикаль" із посиланням на джерела в розвідці повідомляє, що російські окупаційні війська готуються здійснити провокації щодо Білорусі та Росії.
За словами джерел, перша провокація – обстріл білоруського Гомеля російськими ВПС та артилерією із зальотом та пострілами з території України.
Друга – обстріл російського міста Білгород, а також теракт у московському метрополітені зі звинуваченням у цій Україні.
"Путіну потрібна підтримка населення, якої у нього немає. Також військовий стан потрібний для мобілізації гарматного м'яса. Путін розуміє, що його армія в Україні розбита. Мобілізація в Росії стане початком її кінця, країна розвалюватиметься зсередини, якщо Путіна не ліквідує його оточення", — йдеться у повідомленні.