Глава ОВА: противник завдав ракетного удару по житловому масиву Чернігова.
Російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.
"Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття", - написав він.
Він зазначив, що поблизу немає жодних військових об’єктів, тільки лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.
На місці працюють рятувальники. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.