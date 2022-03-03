Глава ОВА: противник завдав ракетного удару по житловому масиву Чернігова.

Російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова, повідомив﻿ голова ОВА В'ячеслав Чаус.

"Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття", - написав він.

Він зазначив, що поблизу немає жодних військових об’єктів, тільки лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

На місці працюють рятувальники. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

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