Карта чи готівка: як краще розплачуватися за кордоном

Через війну в Україні різко зросла кількість біженців за кордон. На цей час воно обчислюється сотнями тисяч. Люди кілька днів перебувають на кордоні, щоб потрапити до Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини.

Після того, як проходить перший шок і настає відчуття безпеки, на перший план виходять питання облаштування побуту:

1. Де жити?

2. Як оплатити покупку продуктів, ліків, одягу, найнеобхіднішого?

Зняти у банках готівку вранці 24 лютого вже було неможливо. Трохи пізніше закрилися обмінні пункти – і люди залишилися з гривнею, причому здебільшого – на банківських рахунках. Але це не привід панікувати. І якщо з першим питанням ми навряд чи зможемо щось підказати, то друге хочемо дати кілька корисних рекомендацій.

Не поспішайте знімати готівкову гривню

Насамперед, не поспішайте в Україні знімати з карти готівкову гривню. За кордоном із нею будуть проблеми: поміняти її на місцеву валюту Ви якщо й зможете, то за дуже невигідним курсом. Туди вивозити її немає сенсу, хіба що у вас зовсім немає інших накопичень. А ось банківські картки стануть у нагоді. Після того як банки відійшли від першого шоку, вони почали масово відкривати свої картки для оплати за кордоном. Наприклад, Приватбанк відкрив усі свої картки для можливості оплати за кордоном, так само зробила і більшість інших банків («Курс України» не може гарантувати це по всіх банках, оскільки зараз додзвонитися до деяких банків неможливо).

Банки встановлюють для своїх карток спеціальні курси з карткових операцій. Тобто. ви можете розрахуватися в магазинах, на АЗС, в інших місцях саме картою. Це набагато вигідніше, ніж намагатись там поміняти готівкову гривню на місцеву валюту. Готівкова гривня там нині котирується дуже низько.

Переглянути актуальні курси для розрахунків можна в розділі «Курс конвертації за платіжними картками в банках» на сайті «Курс України» . Можна вибрати валюту долара або євро. При оплаті гривневою карткою відбувається перерахунок спочатку з місцевої валюти до долара або євро (залежно від того, як це налаштовано у конкретному банку), а потім уже до гривні.

Чи варто знімати там готівку? Ні, не варто. При оплаті картками на платіжних терміналах (у магазинах, АЗС, інших місцях) банки не беруть комісію, а під час зняття готівки у банкоматах – беруть. Особливо це стосується кредитних карток: якщо зняття буде за рахунок кредитного ліміту, то додаткові витрати будуть відчутними. Та й нема чого це робити, за кордоном картки приймають скрізь.

А ось що варто зробити – запастися картами різних банків.

Візьміть із собою всі карти, які у Вас є. І постарайтеся поступово розподілити між ними кошти. Якщо якась карта не працюватиме, можете розплатитися інший. Пам'ятайте: за кордоном перевипустити пластикову картку не вийде.

Телефон із NFC – «наше все»

В ідеалі, звичайно, розплачуватись за допомогою технології Google Pay або Apple Pay, наприклад, телефоном із підтримкою NFC. У цьому випадку можна відкрити віртуальну карту того чи іншого банку та перегнати на неї кошти для розрахунків. Пластикова карта може вийти з ладу, зрештою, в метушні її можна втратити. У цьому плані віртуальні карти та Google/Apple Pay – надійніше.

Економте готівку

Якщо у вас є з собою готівкова валюта (долари, євро, злоті тощо) та банківські картки, спочатку витрачайте те, що у вас на карткових рахунках. Готівку залиште як резерв.

Причому якщо якісь банки залишили доступними кредитні кошти, витрачайте саме їх. Свої ви завжди встигнете витратити. Українські банки масово продовжили кредитні канікули на 1-2 та більше місяців, ви встигнете повернутися додому та віддати банку борги.

Коротко підсумуємо. Збираючись у «вимушену» поїздку за кордон, обов'язково візьміть із собою:

1) готівкову валюту максимум;

2) усі карти українських банків, які у вас є – і дебетові, і кредитні. Якщо раптом на телефоні не стоїть мобільний додаток того чи іншого банку (на кшталт Приват24) – терміново встановіть. Ви повинні бачити, що у вас відбувається на рахунках

3) готівкою частково поповніть наявні банківські картки через термінали поповнення, зробіть це рівномірно за декількома картками. Якусь частину готівкової гривні (не більше 20%) залиште на крайній випадок.