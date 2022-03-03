Українська делегація вилетіла на переговори із РФ
Українська делегація вилетіла на переговори із делегацією РФ.
Про це написав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.
"На переговори з РФ. Вже у гелікоптерах. За кілька годин почнемо…", - написав Подоляк.
Також інформацію про виліт на переговори підтвердив і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"За дві години стартуємо. Програма мінімум - гуманітарні коридори. Далі, за обставинами", - написав він на своїй сторінці у Facebook .