Українська делегація вилетіла на переговори із РФ

Українська делегація вилетіла на переговори із делегацією РФ.

Про це написав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"На переговори з РФ. Вже у гелікоптерах. За кілька годин почнемо…", - написав Подоляк.

Також інформацію про виліт на переговори підтвердив і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.