Українська делегація вилетіла на переговори із РФ

Українська делегація вилетіла на переговори із РФ

Українська делегація вилетіла на переговори із делегацією РФ.

Про це написав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"На переговори з РФ. Вже у гелікоптерах. За кілька годин почнемо…", - написав Подоляк.

Також інформацію про виліт на переговори підтвердив і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"За дві години стартуємо. Програма мінімум - гуманітарні коридори. Далі, за обставинами", - написав він на своїй сторінці у Facebook .
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