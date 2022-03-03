НБУ відклав ухвалення рішення про облікову ставку

Національний банк України (НБУ) в умовах широкомасштабної збройної агресії Росії зберіг облікову ставку на рівні 10% річних, відклавши рішення про її перегляд до нормалізації економічної ситуації, йдеться у повідомленні банку у четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Національний банк залишається прихильним до режиму інфляційного таргетування. Водночас через вимушене запровадження адміністративних обмежень ринкові монетарні інструменти, зокрема облікова ставка, не відіграють відчутної ролі у функціонуванні грошово-кредитного та валютного ринків", – пояснив центробанк України свої дії.

Нацбанк зазначив, що при нормалізації економічної ситуації відновить регулярні засідання правління з монетарних питань із прийняттям рішень щодо облікової ставки та публікацію інфляційного звіту з макроекономічним прогнозом.

"Національний банк застосовуватиме ключову ставку та інші монетарні інструменти для утримання під контролем інфляційних очікувань та досягнення мети з інфляції, коли канали монетарної трансмісії відновлять функціонування та з'явиться можливість із прийнятною ймовірністю прорахувати ефекти від монетарних рішень на горизонті політики", - наголошується в

Після звільнення території України від російських загарбників та повернення економіки та фінансової системи до функціонування на ринкових засадах Національний банк повернеться до традиційного формату інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом, зазначив регулятор.

"У мінімально достатній термін нормальну роботу валютного ринку буде відновлено, валютні обмеження буде скасовано до довоєнного рівня. Втім, цей процес може бути поетапним", – заявив НБУ.

Як повідомлялося, 20 січня правління Нацбанку ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 9% до 10% річних і повідомило про значну ймовірність її подальшого підвищення на наступному засіданні, яке було призначено на 3 березня.