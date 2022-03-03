CNN: Франція заарештувала яхту гендиректора Роснафти вартістю $120 млн

Французька влада заарештувала яхту, що належить генеральному директору російської державної нафтової компанії "Роснефть" Ігорю Сечину, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це з посиланням на заяву Міністерства фінансів Франції пише CNN, наводячи також і запис у Твіттері цитату міністра фінансів Франції Брюно Ле Мер:

"Дякую французьким митникам, які забезпечують дотримання санкцій Європейського Союзу проти тих, хто близький до російського уряду".

Яхта під назвою "Amore Vero", що в перекладі з італійської означає "Справжнє кохання", прибула до середземноморського порту Ла-Сьота 3 січня. Вона мала покинути порт 1 квітня. Оцінна вартість яхти – $120 млн.