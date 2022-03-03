Сумарна міжнародна підтримка України перевищує $15 млрд.

Система державних фінансів України працює без перебоїв, у тому числі завдяки значним обсягам фінансування на зміцнення обороноздатності, підтримку економіки України та гуманітарні питання з боку міжнародних організацій та країн-партнерів, які оцінюються у сумі понад $15 млрд, заявив глава Нацбанку України Кирило Шевченко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За нашими оцінками, сумарно міжнародна фінансова, технічна та гуманітарна підтримка досягає понад $15 млрд в еквіваленті, з них понад $5 млрд. – безпосередньо до бюджету", – сказав він у зверненні у четвер.

Шевченко наголосив, що платежі уряду України здійснюються без обмежень згідно із законодавством про військове становище, запас ліквідності цілком достатній для фінансування видатків та погашення зобов'язань.

За його словами, багато українських підприємств продовжують сплачувати податки до державного бюджету, а деякі навіть сплатили їх заздалегідь, а Національний банк достроково перерахував до держбюджету частину прибутку на суму майже 19 млрд грн.

Додатковим джерелом фінансування потреб української армії стали кошти, зібрані організаціями та громадянами України та інших країн на рахунках НБУ, додав Шевченко. Він уточнив, що станом на 2 березня на спецрахунок, який відкрив Нацбанк для підтримки Збройних сил України, перераховано вже понад 6 млрд. грн. в еквіваленті, з них понад 1,6 млрд. грн. Нацбанк вже направив на потреби військових. Крім того, 1 березня Мінфін розмістив "військові" ОВДП на 8,1 млрд грн.