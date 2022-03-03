Макрон поговорив з Путіним і Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, а потім зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, повідомляє Європейська правда.

Розмова з російським президентом тривала 1 годину 30 хвилин. Вона стала третьою розмовою між президентами РФ і Франції з початку вторгнення російської армії в Україну 24 лютого.

Напередодні у зверненні до Французів Макрон сказав, що прагне і надалі зберігати контакт з Кремлем і намагатися таким чином зупинити війну.