Залужний: РФ провела мобілізацію в ОРДЛО

Військове керівництво РФ провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у себе у Facebook.

"Більшість із цих людей мають російські паспорти. Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси", – пише він.

За його словами, іншу частину вивезли до Бєлгорода для штурму Києва в першому ешелоні в якості "гарматного м’яса".﻿ Залужний наголосив, що це є воєнним злочином і кричущим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.