Залужний: РФ провела мобілізацію в ОРДЛО
Військове керівництво РФ провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у себе у Facebook.
"Більшість із цих людей мають російські паспорти. Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси", – пише він.
За його словами, іншу частину вивезли до Бєлгорода для штурму Києва в першому ешелоні в якості "гарматного м’яса". Залужний наголосив, що це є воєнним злочином і кричущим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.
"Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ", – зазначив він.