Кулеба-Лаврову: припинить обстріли, якщо налаштовані на переговори

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав голову російського МЗС РФ Сергія Лаврова передати Володимиру Путіну, щоб той припинив обстріли українських міст, якщо РФ серйозно ставиться до переговорів.

Про це він написав у себе у Twitter.

Russia’s barbaric war tactic is to manipulate the civilian suffering it itself inflicts. Now Lavrov accuses Ukraine of preventing civilian evacuations. Tell your boss to stop the indiscriminate shelling of Ukrainian cities. Show the world that Russia is serous about negotiations. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022