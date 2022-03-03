Кулеба-Лаврову: припинить обстріли, якщо налаштовані на переговори
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав голову російського МЗС РФ Сергія Лаврова передати Володимиру Путіну, щоб той припинив обстріли українських міст, якщо РФ серйозно ставиться до переговорів.
Про це він написав у себе у Twitter.
"Варварська військова тактика Росії полягає в маніпулюванні стражданнями цивільного населення, які вона сама ж і заподіює. Тепер Лавров звинувачує Україну в перешкоджанні евакуації цивільного населення. Скажіть своєму босові, щоб він припинив безладні обстріли українських міст. Покажіть всьому світу, що Росія налаштована на переговори", - написав міністр.