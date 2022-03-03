IKEA і Jysk зупиняють роботу в Росії

Шведcька компанія IKEA, яка продає меблі й товари для дому, вирішила призупинити роботу в Росії і Білорусі. Про це йдеться на сайті мережі, повідомляє ЛігаБізнес.

"Війна в Україні має величезний вплив на людей і призводить до серйозних порушень в ланцюгу постачань і умов торгівлі, тому групи компанії вирішили тимчасово призупинити діяльність IKEA в Росії", – сказано у заяві компанії.

Буде припинений весь імпорт та експорт в Росію і Білорусь, виробництво в Росії, продаж в усіх магазинах, в тому числі онлайн, а також операційна діяльність в Білорусі.

IKEA назвала війну Росії проти України людською трагедією і заявила, що "глибоко співпереживає та хвилюється про мільйони постраждалих".

Данська меблева мережа Jysk, яка входить до складу Lars Larsen Group, також вирішила призупинити роботу в Росії і закрити всі 13 магазинів на території країни. Про це повідомила данська газета Finans із посиланням на Руне Юнгберг Педерсена, директора з комунікацій Jysk Group.