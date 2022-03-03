Рада дозволила націоналізувати майно РФ в Україні

У четвер, 3 березня, у Верховній Раді відбулося пленарне засідання, під час якого прийнято 14 законів та одну постанову, повідомляє Лівий берег.

Зокрема, парламент ухвалив постанову "Про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників" (реєстр. номер №7123).

Верховна Рада України також прийняла: