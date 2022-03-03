ЄС підписав меморандум з Україною щодо виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Європейський союз підписав меморандум з Україною про надання 1,2 млрд. євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Ще один жест значущої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів із української землі", – написав прем'єр.

Фінансова допомога призначена для надання оперативної підтримки у ситуації кризи та зміцнення стійкості України.

Екстрена макрофінансова допомога Україні розрахована на 12 місяців і складатиметься із двох виплат.

Україна отримає перший транш у 600 млн євро одразу після завершення всіх необхідних погоджувальних процедур.

Виплата другого траншу буде пов'язана із виконанням програми МВФ та умов меморандуму про взаєморозуміння, на основі якого виділяється макрофінансова допомога.