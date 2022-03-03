Гончаренко: Киву офіційно виключили із фракції "ОПЗЖ"

Іллю Киву виключили із фракції "Опозиційна платформа – За життя". Про це заявив народний депутат Європейської солідарності Олексій Гончаренко, повідомляє Дзеркало тижня.

"Сьогодні Іллю Киву офіційно виключили з фракції ОПЗЖ. Від контуженого Ілюшки навіть свої вже відмовляються і зневажають його. Нагадаю. Цей зрадник найголосніше кликав Росію до нас, а потім хоп і сховався в Іспанії. Вночі 24 лютого лисий чорт заявив, що "українському народу потрібне визволення, а українці, білоруси, росіяни – це один народ", – написав Гончаренко.

Про виключення Киви із фракції написав і радник голови МВС Антон Геращенко.