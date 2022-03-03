ОДА: у Чернігові авіація РФ обстріляла дві школи та приватні будинки

У Чернігові російські військові здійснили авіаналіт на житлові квартали. Під обстріл потрапили дві школи та приватні будинки, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.

Фото: Чернігівська ОДА

"Чернігів. Російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки. Працюють рятувальники" , - написав він.

За попередніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, загинули 9 осіб, ще 4 - отримали поранення.