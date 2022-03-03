Путін заявив, що обстріл міст України – брехня

Президент Росії Володимир Путін у ході розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у четвер, 3 березня, заявив, що повідомлення про обстріл українських міст є антиросійською дезінформаційною кампанією. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.

Зазначається, що Путін докладно виклав Макрону російські умови:

"Насамперед, демілітаризація та нейтральний статус України – щоб із її території ніколи не виходила загроза для Росії".

Також президент РФ заявив, що інформація про ракетні обстріли Києва – це неправда:

"Ствердження про нібито ракетні обстріли і бомбардування Києва та інші українські міста, що нібито ведуться, не відповідають дійсності і є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії".

Крім того, Путін заявив Макрону, що завдання війни в Україні будуть виконані, а "спроби виграти час шляхом затягування переговорів призведуть лише до того, що у переговорній позиції РФ з'являться додаткові вимоги до Києва" .