ДПСУ запустила карту завантаженості пунктів пропуску на кордонах

Державна прикордонна служба створила карту, де громадяни, що залишають Україну через війну з Росією, можуть відстежувати завантаженість пунктів пропуску на кордонах, повідомляє AIN.ua.

Для цього достатньо перейти на відповідну сторінку сайту ДПСУ.

Зазначається, що на онлайн-карті відображаються тільки актуальні пункти пропуску. Висока, середня та низька завантаженість позначається червоним, синім та зеленим кольорами відповідно. В залежності від бажаного типу пропуску, є можливість переглянути автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові та повітряні напрямки.

Зображення: Державна прикордонна служба

Натиснувши на іконку, що відповідає потрібному пункту пропуску, є можливість переглянути кількість легкових та вантажних автівок в черзі. Також надається інформація по останньому оновленню інтерактивної карти, виду сполучення, категорії та місцю розташування пропускного пункту.