Подоляк: почався другий раунд переговорів України та РФ

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про початок другого раунду українсько-російських переговорів у Білорусі.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Починаємо розмовляти із російськими представниками", - написав він.

Подоляк назвав ключові напрямки у початковому порядку переговорів:

  1. Негайне припинення вогню.
  2. Перемир'я.
  3. Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл та міст.
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