Подоляк: почався другий раунд переговорів України та РФ
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про початок другого раунду українсько-російських переговорів у Білорусі.
Про це Подоляк написав у Twitter.
"Починаємо розмовляти із російськими представниками", - написав він.
Подоляк назвав ключові напрямки у початковому порядку переговорів:
- Негайне припинення вогню.
- Перемир'я.
- Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл та міст.