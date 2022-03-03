Мер Енергодару закликав мешканців залишатися вдома, триває бій

Мер Енергодару Дмитро Орлов закликав його мешканців залишатися вдома через обстріл блокпоста на в'їзді до міста, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост і застосовує зброю проти мирного населення. Залишайтеся вдома!" , - Написав Орлов у своєму телеграм-каналі.

Пізніше він додав, що на місто рухається ворожа колона, що налічує понад 100 одиниць важкої техніки.

Він також додав, що на блокпосту триває бій.