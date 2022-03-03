Мер Енергодару закликав мешканців залишатися вдома, триває бій
Мер Енергодару Дмитро Орлов закликав його мешканців залишатися вдома через обстріл блокпоста на в'їзді до міста, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост і застосовує зброю проти мирного населення. Залишайтеся вдома!" , - Написав Орлов у своєму телеграм-каналі.
Пізніше він додав, що на місто рухається ворожа колона, що налічує понад 100 одиниць важкої техніки.
Він також додав, що на блокпосту триває бій.
"Наші хлопці опираються і роблять все, що від них залежить, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацією на бульварі Каштановому, вулиці Молодіжній при обстрілі постраждали кілька будинків. Чи є поранені, зараз уточнюється", - написав він.