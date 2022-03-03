Макрон після розмови з Путіним: Найгірше попереду
Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з президентом країни агресора РФ Володимиром Путіним залишився песимістично налаштованим, повідомляє Новое время.
Макрон вважає, що вважає, що "найгірше ще попереду" у ситуації з агресією Росії в Україні.
У Єлисейському палаці зазначили, що Путін висловив "велику рішучість" продовжувати наступ, мета якого "взяти під контроль усю країну".
У ході розмови Путін сказав, що його "операція" проходить "за планом" і що буде "ще гірше", якщо українці не приймуть його умов.
Путін також підтвердив, що має намір провести "денацифікацію" України, про що він заявляв із самого початку війни.
"Інтуїція президента (Макрона) підказує, що найгірше ще попереду з огляду на те, що сказав йому президент Путін. Російські амбіції - захопити всю Україну. Військові цілі Володимира Путіна не змінилися", — сказали в Єлисейському палаці.