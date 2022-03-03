Макрон після розмови з Путіним: Найгірше попереду

Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з президентом країни агресора РФ Володимиром Путіним залишився песимістично налаштованим, повідомляє Новое время.

Макрон вважає, що вважає, що "найгірше ще попереду" у ситуації з агресією Росії в Україні.

У Єлисейському палаці зазначили, що Путін висловив "велику рішучість" продовжувати наступ, мета якого "взяти під контроль усю країну".

У ході розмови Путін сказав, що його "операція" проходить "за планом" і що буде "ще гірше", якщо українці не приймуть його умов.

Путін також підтвердив, що має намір провести "денацифікацію" України, про що він заявляв із самого початку війни.