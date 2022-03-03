Зеленський – Путіну: "Сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?"

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції іноземним ЗМІ закликав главу Кремля забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів, повідомляє Новое время.

Зеленський наголосив, що Україна нікому не загрожує та не захоплює чужі землі. На запитання про те, чи Україна готова дати "гарантії", президент відповів:

"Гарантії для чого? Ми не нападаємо і не збираємося нападати на Росію. Ми в НАТО? Ні. У нас є ядерна зброя? Ні. Кому я що маю дати?.. Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти — сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний... Сядь зі мною, тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем — я ж сусід, мене не треба на 30 метрів тримати! Я не кусаюся. зі мною, поговори, чого ти боїшся?"