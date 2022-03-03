В СБУ звинуватили РФ у розміщенні фейків про "капітуляцію" України

У Службі безпеки України заявили, що противник зламав окремі сайти регіональних органів влади і місцевого самоврядування та поширює через них дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ", повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.