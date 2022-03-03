В СБУ звинуватили РФ у розміщенні фейків про "капітуляцію" України
У Службі безпеки України заявили, що противник зламав окремі сайти регіональних органів влади і місцевого самоврядування та поширює через них дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ", повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні СБУ.
"Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога. Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги!", – заявили в спецслужбі.