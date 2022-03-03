Президент Молдови підписала заявку про вступ до ЄС

Президент Молдови підписала заявку про вступ до Євросоюзу. Заява була адресована президенту Франції Еммануелю Макрону, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Про це Санду заявила на брифінгу 3 березня.

За словами президента Молдови Маї Санду, заявка про вступ до Євросоюзу через кілька днів буде доставлена до Брюсселя.

"Ми витягли уроки та беремо на себе відповідальність за наше майбутнє. Шановні громадяни, якщо для прийняття деяких рішень потрібен час, Інші необхідно приймати швидко і рішуче. Потрібно терміново діяти, коли цього вимагають обставини. Сьогодні ми підписуємо заявку на вступ Молдови до ЄС. Вона адресована президенту Франції Еммануелю Макрону, главі держави, яка сьогодні головує в Раді ЄС" , – заявила Санду.

У Молдови повинен бути чіткий європейський шлях. Ми знаємо, які кроки потрібно зробити та готові до роботи. Крок за кроком ми пройдемо всі етапи, щоб побудувати мирне і процвітаюче майбутнє громадян Молдови" , - додала вона.

The time is now: #Moldova officially signs the application for membership to join the #European Union. ???????? citizens are prepared to work hard towards a stable and prosperous future in the ???????? & the family of European states. pic.twitter.com/35a2q9WCaW — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 3, 2022

Грузія також підписала заявку на вступ до Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що прорив до будівництва європейської демократії та членства в ЄС стане кроком до об'єднання Грузії.