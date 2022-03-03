Голова ОДА: вся Сумська область зараз – територія пекла

В Охтирці на Сумщині немає опалення й електроенергії, також російські війська бомбардують Суми, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Сумської військової (державної) адміністрації Дмитро Живицький в ефірі телеканалу "Рада".

"Зараз йде бомбардування пригорода міста Суми. В принципі, вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська" , – сказав він.

За його словами, в Охтирці було знищено повністю машинне відділення Охтирської ТЕЦ. Немає опалення, електроенергії.

"Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії" , - сказав Живицький.

Бомбардування міста Суми почалось близько 18:00.

"Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення" , - сказав голова ВЦА.

Він також звернувся до росіян із закликом зупинити геноцид РФ в Україні.