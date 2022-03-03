Подоляк розповів про результати переговорів із Росією

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що українська та російська делегація закінчили другий раунд переговорів, повідомляє Новое время.

За словами Подоляка, українська сторона не отримала результатів, на які розраховувала, але було "досить докладно обговорено гуманітарний аспект".

В офіційному комюніке, яке узгодили сторони, сказано, що вони "досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, для доставки продуктів і медикаментів у місця найзапекліших боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона триває" .

Радник голови ОП уточнив, що поки що припинення вогню можливе лише на час евакуації в місцях, де будуть гуманітарні коридори. Найближчим часом для цього організують спеціальні канали зв'язку та взаємодії.

Третій раунд переговорів відбудеться "найближчими днями".