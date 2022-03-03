Генштаб: білоруські війська, що стоять на кордоні, не хочуть воювати

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію станом на 18:00. Українські збройні сили тримають оборону на зайнятих рубежах та дають відсіч противнику, повідомляє Українська правда.

У повідомленні зазначається, що на Волинському напрямку ЗСУ утримують певні рубежі.

"На території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь. За наявною інформацією, командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону.

Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні" , – йдеться в повідомленні.

На Сіверщині механізовані та танкові частини стійко утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова.

На Слобожанщині механізовані частини ЗСУ ефективно ведуть оборонні бої з переважаючими силами противника, на окремих напрямках мають успіх. Заявляється, що російські військ несуть великі втрати.

"Угруповання Об’єднаних сил у ході важких оборонних боїв зірвало плани російських загарбників та не допустило виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українське місто Маріуполь чинить героїчний спротив російській навалі" , – заявили в Генеральному штабі.

В окремих районах Донецької та Луганської областей триває формування частин з резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. За планами російських кураторів маршеві роти будуть терміново перекидати під Харків. У Генштабі ЗСУ заявляють, що мобілізовані чоловіки висловлюють гостре невдоволення.

На Приморському напрямку Збройні сили України ведуть оборонну операцію і прикривають частини морського узбережжя. Частина сил не допускає прориву противника з Херсона та Миколаєва.