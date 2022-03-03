Генштаб: білоруські війська, що стоять на кордоні, не хочуть воювати
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію станом на 18:00. Українські збройні сили тримають оборону на зайнятих рубежах та дають відсіч противнику, повідомляє Українська правда.
У повідомленні зазначається, що на Волинському напрямку ЗСУ утримують певні рубежі.
"На території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь. За наявною інформацією, командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону.
Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні", – йдеться в повідомленні.
На Сіверщині механізовані та танкові частини стійко утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова.
На Слобожанщині механізовані частини ЗСУ ефективно ведуть оборонні бої з переважаючими силами противника, на окремих напрямках мають успіх. Заявляється, що російські військ несуть великі втрати.
"Угруповання Об’єднаних сил у ході важких оборонних боїв зірвало плани російських загарбників та не допустило виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українське місто Маріуполь чинить героїчний спротив російській навалі", – заявили в Генеральному штабі.
В окремих районах Донецької та Луганської областей триває формування частин з резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. За планами російських кураторів маршеві роти будуть терміново перекидати під Харків. У Генштабі ЗСУ заявляють, що мобілізовані чоловіки висловлюють гостре невдоволення.
На Приморському напрямку Збройні сили України ведуть оборонну операцію і прикривають частини морського узбережжя. Частина сил не допускає прориву противника з Херсона та Миколаєва.
"Захисники Києва продовжують відбивати наступи ворога, наносять йому вогневе ураження та утримують оборонні рубежі навколо міста та основних аеродромів. Не маючи успіху противник вдається до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць української столиці", – відзначають в Генштабі.