ДСНС: внаслідок авіаударів по Чернігову 33 загиблих
Внаслідок авіаційних ударів по Чернігову з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих та 18 травмованих, рятувальні роботи призупинено через обстріл, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Чернігів. Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих та 18 травмованих", - йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.
Зазначається, що у зв'язку з потужним обстрілом рятувальні роботи тимчасово призупинено.