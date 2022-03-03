ДСНС: внаслідок авіаударів по Чернігову 33 загиблих

Внаслідок авіаційних ударів по Чернігову з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих та 18 травмованих, рятувальні роботи призупинено через обстріл, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Чернігів. Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих та 18 травмованих" , - йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Зазначається, що у зв'язку з потужним обстрілом рятувальні роботи тимчасово призупинено.